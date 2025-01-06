Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 19:52
Kabineyi bekleyenler beklemesinler

Hala umutla zam bekleyenler vardı. Emekliye zaten sözüm yok müstahak memurlardada durum farklı değil yüzde 40 lık kesimin ümidi vardı zamla ilgili hiç acımıyorum bu kesimlere müstahaktır. Bundan sonra bende koyu reisçiyim bu ülkendede bu millettende bir şey olmaz bol şans


kerten.kele
Şef
06 Ocak 2025 21:48
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