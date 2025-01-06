Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ocak 2025 19:53
İzin adresi harici başka ilden sağlık raporu alma

Hayırlı akşamlar arkadaşlar acaba izin adresine a ili yazdırıp da b ilinde rapor alsak sorun olur mu acaba


umtblc
Şef
06 Ocak 2025 20:00

olmaz kardeşim. senelik izni illa sonuna kadar aynı adreste geçirmek gibi bir zorunlulugun yok. adres antalya yazmıssındır 1 hafta tatilini yapmıssındır devamında farklı bir ildesindir kime ne.


sinanpolat22
Şef
06 Ocak 2025 20:17
hicbir sey olmaz. izin boyunca dilekcede belirttigin adreste olmak gibi bir zorunlulugun yok

Dextrian
Şube Müdürü
06 Ocak 2025 20:17

İzinden eve dönerken yolda hasta oldun mecbur yol üzerinde bir sağlık kuruluşuna gidip tedavi oldun doktor da raporu uygun görmüş yapacak bi şey yok geçmiş olsun


HALİL6300
Memur
06 Ocak 2025 20:34

Aynen farkındayım bir şey olmayacağını yada öyle düşündüm de işte bizim teşkilatı biliyorsunuz ceza vermek için soruşturma açmak için bahane mi yok onlara teşekkürler cevaplar için

Dextrian, Dün

İzinden eve dönerken yolda hasta oldun mecbur yol üzerinde bir sağlık kuruluşuna gidip tedavi oldun doktor da raporu uygun görmüş yapacak bi şey yok geçmiş olsun

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