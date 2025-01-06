Ankara 2. bölge için bakabilir misiniz

Disiplin suçu nedeniyle meslekten çıkarıldım, istinafa başvurdum dosya 2. bökge ankara ya gönderildi. ne zaman duruşma verilir karar olur var mı bilgisi olan arkadaşlar? Zaman benim için çok önemli o yüzden süreç hakkında bilgi edinmem lazım maalesef. yardımcı olursanız sevinirim

Disiplin suçu nedeniyle meslekten çıkarıldım, istinafa başvurdum dosya 2. bökge ankara ya gönderildi. ne zaman duruşma verilir karar olur var mı bilgisi olan arkadaşlar? Zaman benim için çok önemli o yüzden süreç hakkında bilgi edinmem lazım maalesef. yardımcı olursanız sevinirim