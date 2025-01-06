Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 20:17
2025 Temmuz zammı.
Olan oldu artık yüzde 11.54'ü kabulleneceğiz. Şimdi toplu sözleşmeye göre Temmuzda ne zam alacaktık belli . Pardon zam dedim enflasyon işte artık adı neyse .

ozguncandas
Memur
06 Ocak 2025 20:31

bu kabullenme hali, olan oldu deme hali bizi bitirdi zaten. hiç bir şekilde bu olan oldu artık cümlesine katılmıyorum. olan oldu artık 6 ay sonrasına bakalım gibi bir mantık olabilir mi gerçekten ya çok enteresan. memur saatleri sayıyor 15'inde aldığı maaştan sonra direkt olarak sonraki ay maaşını almak istiyor siz de olan oldu temmuza bakalım diyorsunuz.


duygugul1876
Aday Memur
06 Ocak 2025 20:34

Temmuzda toplu sözleşme zammi %5 enflasyon oranında da en fazla %4 gelir yani daha az zam alacağız. Ne yapacağız bilemiyorum.

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