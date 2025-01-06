Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ocak 2025 20:26
2.bolge il içi yer değişikliği hesaplama
4 yıllık şark bölgesinde 17.ayımı doldurdum aynı ilin farklı ilçesine es durumu sebebiyle tayin isteyeceğim o ilçenin görev süresi 3 yıl. Bu durumda dilekcem olumlu sonuclanirsa şark görevim ne zaman bitecektir bilgisini olan var mı??

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