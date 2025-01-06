Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 20:30
Aile hekimleri bu hafta grevdeymis galiba

Gerekli kan testi için de mi gidemeyecegiz, kimseyi bulamayacağız yani?


kacikbulgur
Aday Memur
06 Ocak 2025 21:10
m
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