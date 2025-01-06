Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ocak 2025 20:41
Yıllık izinde bedelli askerlik yapmak

Kolay gelsin arkadaşlar ortopediden dolayı sivil memurluğa geçmiştim yillik iznimde bedelli gorevinj yerine getirebilir miyim. Ücretsiz izne ayrılmak zorun da miyiz


Fırtına6655
Aday Memur
07 Ocak 2025 01:28
yy

Okty1921
Şef
07 Ocak 2025 01:40

Yükümlülük altına alınıp kısıtlanıyorsun, yıllık izinde olur mu sence? Ceza evine girsen ben yıllık izindeydim sizi ilgilendirmez diyebilir misin kurumuna?

Fırtına6655, 9 saat önce
yy

Nrll
Aday Memur
07 Ocak 2025 09:42
bu nasil cahilce bir soru. vah bu devletin haline. bu adam kamu gorevlisi
Toplam 3 mesaj

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