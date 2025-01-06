Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Ocak 2025 20:41
Yıllık izinde bedelliye gitmek

Kolay gelsin arkadaşlar ortopediden dolayı sivil memurluğa geçmiştim yillik iznimde bedelli gorevinj yerine getirebilir miyim. Ücretsiz izne ayrılmak zorun da miyiz

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