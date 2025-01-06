Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ocak 2025 20:42
İki yıllık öğretmen ekys kazanırsa md. yardımcısı olabilir mi

2023 1 eylülde mesleğe başladım. bu seneki ekys sınavına girsem haziran ayında tercih yapabilir miyim? sramam gerçekleşir mi? müdür yardımcılığı için meslekte iki yıl geçmesi gerekiyor deniyor yönetmeliğe göre fakat kazanıp görevine başlayan arkadaşlar olduğunu duydum. yardımcı olabilir misiniz hocalarım. şimdiden zaman ayırdığınız için teşekkürler

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