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Editörler : alex 10


06 Ocak 2025 20:47
Süper Lig Tahmin Yarışması 19. Hafta

Maç Başlangıcı 10 Ocak 2025 Saat: 20:00

Kayseri-Samsun

Hatay-Rize

Sivas-Alanya

Gaziantep-Adana demir

Göztepe-Kasımpaşa

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Beşiktaş-Bodrum

Trabzon-Antalya

Başakşehir-Galatasaray

Konya-Fenerbahçe

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Pendik-Bandırma

Iğdır-Karagümrük

Keçiörengücü-Kocaeli

Amed-Ankaragücü

Skor Tahmini: Başakşehir-Galatasaray

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