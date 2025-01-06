Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 21:38
Yan Ödeme Kararnamesi
Arkadaşlar, Yeni yılda konuyu hortlatayım. Bildiğiniz bir düzenleme var mı? Artış sağlayacak bir düzenleme tabi;)

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