Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 22:14
Cte ünvan değişikliği- görevde yükselme sınavı

Arkadaşlar sınav bu yıl yapılır mı ?


iyaf
Aday Memur
06 Ocak 2025 22:41
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