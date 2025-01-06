Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


06 Ocak 2025 22:29
Ankara Türk şekere başvuran var mı
Ziraat tekineri olarak başvuran var mi

burax53
Aday Memur
06 Ocak 2025 23:35

Telegram grubu var. Bız teknikerler olarak oradayız


İsmailalasu
Aday Memur
06 Ocak 2025 23:47
https://t.me/ialasu telegramdan bu adrese yazın
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