iller arası tercih yaparken başvuru ünvanı :hemşire seçtim ama branş :yok seçmişim branşa da hemşire mi seçiyorduk sorun olurmu Geçersiz mi olacak benimki şimdi şu aşamada yapacak birşey var mı

iller arası tercih yaparken başvuru ünvanı :hemşire seçtim ama branş :yok seçmişim branşa da hemşire mi seçiyorduk sorun olurmu Geçersiz mi olacak benimki şimdi şu aşamada yapacak birşey var mı