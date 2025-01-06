Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ocak 2025 22:42
İller arası tayin hemşire lütfen yardım

Eşim ve ben kadrolu hemşireyiiz. ikimiz şuan 4B grubu ilden 2 C gruba tercih verdik. Eşimle aramızda 100 puan hizmet puanı farkı var . Eşimin tayini çıkması durumunda akabinde bende eş durumu istediğimde ret gelme durumu olur mu ? 4b den ,2 c ye tercih vericez

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.2025 iller arası tayin sonrası eş durumu2023 ocakta tayini iptal ettirenlerMal Bildirimini Unutmakİller arası tayin iptali acilTıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..kpssİstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyimYeni başlayan doktor maaşı ne kadarYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalım

Sözlük

şu an çalan şarkı 3 bi sus ya 3 dibek kahvesi 1 karışık kaset 3 gereksiz bilgiler 1 f16 gökçen 3 çay vereyim içersin 5 bir yazarın açtığı bütün konulara yazmak 3 küstah tavırlar 2 güne bir atasözü bırak 1

Son Haberler

Otomobil satışları 2024'te tüm zamanların rekorunu kırdıSitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemliKDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulunduATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Editörün Seçimi

Temenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalım