Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 23:07
Memur ve memur emeklisinden yüzde 15 nasıl geri alındıysa kamu işçisi emeklisinden de geri alınsın.

Ocak 2024te verilen yüzde 15 diğerlerinden neden geri alınmıyor? Bu toplu sözleşme kamu işçisi emeklisi için mi yapılıyor?

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