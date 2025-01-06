Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 23:13
Refah payı için adım atılmalı

Memur ve memur emeklisine yüzde 11,55 zam oranı gerçekten çok az. Refah payı konusunda adım atılmalı


Deli Doktoru
Aday Memur
06 Ocak 2025 23:20

görüşünüze ve isteğinize saygı duymakla beraber boş umutlara kapılmamanızı isterim zira maliye rakamı onayladı.

İmzalar atıldı.

refah payı ve düzenleme yok.

en düşük emekli maaşına ayın 20 sine doğru düzenleme gelecek o kadar.

şimdi çoğunluğun fark etmediği nokta diğer maaşlara yapılan orantısız zamlar ile aradaki farklar kapanmaya başladı :) memursen mutlu ama boşverin , ak grup mutlu , 2023 konvoy yapanlar mutlu , bırakın mutlu kalsınlar en çok ağlayacak kitle önce en çok gülsün.

geçmiş olsun 11 üstüne fark verilmeyecek bu ocakta.


fakir.adam
Şube Müdürü
06 Ocak 2025 23:31

genelge çıktı 11,54. hayırlı uğurlu olsun iyi para.

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