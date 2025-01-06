Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ocak 2025 23:30
8 SENEYE 1 KADEME
merhabalar yeni çıkan kanunda sözleşmelide geçen sürelerde dikkate alınacak.benim sorum şu geçmişe yönelik işletilecekmi bu kanun.ben 2011 temmuz 15te göreve başladım. 2019 temmuz 30 unda ceza aldım 8 yıldan biraz fazla cezasizlik dönemim var ben bu kademe düzenlemesinden faydalanabilirmiyim

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