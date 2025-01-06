Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ocak 2025 23:56
İdare mahkemesi görüşme

Arkadaşlar idare Mahkemesideki dosya için başkan ile görüşme talebinde bulunabilir miyiz ya da gidip direk durumumuzu anlatabilir miyiz kabul eder mi

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