Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ocak 2025 00:23
eş durumu tayini
iki eş de aynı atamayla sağlık bakanlığında hemşire yeni çıkan düzenlemeye göre İstanbul'da çalışan eşin Aydın'a gelebilme durumu zor mu Aydın'da ki eşin mi İstanbul'a gitmesi gerekiyor

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