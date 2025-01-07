Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 01:37
Kabine toplantısı belli oldu mu

Kabine toplantısı yapıldı fakat sonucuyla ilgili hiçbirşey yok ortada ne görüşüldü ne karar verildi bilen var mı?

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