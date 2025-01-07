Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 03:30
Emekli Yönetici Memur'un maaşı Asgar Ücret Altında kaldı, ne düşünüyorsunuz?40 sene hizmet et ama em

Bu şekilde %11 ile mümkün değil bu zamlar ile boğuşmak geçinmek...neden zam hesaplama yöntemi son 2 senedir degisti?

Belki aramizda hesaplama yonteminin degistigini bilen bile yok 2 yildir.


Yönetici42
Aday Memur
07 Ocak 2025 03:34

Eskiden 6 aylık enflasyon rakamlarına toplu söz. Rakami eklenir zam oyle ortaya çıkardı...şimdi sank


genegel
Genel Müdür
07 Ocak 2025 03:41

Bunlar daha iyi günlerimiz, 2024'e kıyasla daha sancılı geçecek, muhtemeln 2026 da biraz toparlanmaya başlarız ama 2027 ve sonrasında belki memur/işçiler için düzenlemeler çıkarılır.

Ama emekliler için her yıl daha da kötü geçecek. ülkede Her 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Bu kadar yüksek sayıda emekli varken ya emekliye daha az verirsiniz ki çalışanlarınıza çok veresiniz ya da emeklilik yaşını yine yükselteceksiniz ki emekli sayısı düşsün. O yüzden herkese nacizane tavsiyem, emekli olana kadar ne biriktirebilirseniz biriktirin....

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