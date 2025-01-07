Emekli Yönetici Memur'un maaşı Asgar Ücret Altında kaldı, ne düşünüyorsunuz?40 sene hizmet et ama em

Bunlar daha iyi günlerimiz, 2024'e kıyasla daha sancılı geçecek, muhtemeln 2026 da biraz toparlanmaya başlarız ama 2027 ve sonrasında belki memur/işçiler için düzenlemeler çıkarılır.

Ama emekliler için her yıl daha da kötü geçecek. ülkede Her 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Bu kadar yüksek sayıda emekli varken ya emekliye daha az verirsiniz ki çalışanlarınıza çok veresiniz ya da emeklilik yaşını yine yükselteceksiniz ki emekli sayısı düşsün. O yüzden herkese nacizane tavsiyem, emekli olana kadar ne biriktirebilirseniz biriktirin....