Emekli Yönetici Memur'un maaşı Asgar Ücret Altında kaldı, ne düşünüyorsunuz?

Hocam, kamunun israf yapmaması gerekiyor zaten. Ama herşey 4 4lük de olsa, bir ülkede çalışan sayısı kadar emekli varsa o ülke bir süre sonra tökezler. EYT nedeniyle sisteme bir anda 5 milyon emekli girdi. 12-13m civarında olan emekli sayısı 17-18m sayısına geldi, çalışan sayısı ise 30-35m civarında. Hükümet de bunu görüyor, bu nedenle özellikle kadınları ve istihdamı çalışan sayısını artırmaya çalışıyor. Ama bu sistem uzun süre verimli çalışmaz. Bakın Avrupayı önümüzdeki yıllar ömrümüz yeterse göreceğiz, çoğu durağan ekonomiye sonra da küçülmeye gidecekler (Beyin göçü alabilenler ayakta kalmaya devam eder)
Bizim de doğru yatırımlar yapıp, katma değeri yüksek teknoloji üreten dev global şirketler kurmamız lazım. Bu yönde eksiğimiz hala çok fazla.
Kimse artık çok cocuk yapmıyor (afrika hariç) o yüzden dünya nüfüsu giderek azalacak, yaşlı nüfüsü sürekli artacak sonunda ya korona gibi virüsle mi olur nüfüsde azalma olacak bu da dünyanın ekonomik olarak küçülmesine belki 1929 buhranı gibi bir krize girecek. İnşallah bu süreçte Türkiye artık şu gelişmekte olan ülkeler sınıfından çıkıp gelişmiş ülkeler sınıfına girer de bir süreliğine mutlu yıllar görürüz aksi takdirde uzun vade de bugunleri de ararız. Muhtemelen biz görmeyiz ama çocuklarımız için (bizim de emekliliğimiz için) çok kötü bir dünya olacağını düşünüyorum....
Hocam, kamunun israf yapmaması gerekiyor zaten. Ama herşey 4 4lük de olsa, bir ülkede çalışan sayısı kadar emekli varsa o ülke bir süre sonra tökezler. EYT nedeniyle sisteme bir anda 5 milyon emekli girdi. 12-13m civarında olan emekli sayısı 17-18m sayısına geldi, çalışan sayısı ise 30-35m civarında. Hükümet de bunu görüyor, bu nedenle özellikle kadınları ve istihdamı çalışan sayısını artırmaya çalışıyor. Ama bu sistem uzun süre verimli çalışmaz. Bakın Avrupayı önümüzdeki yıllar ömrümüz yeterse göreceğiz, çoğu durağan ekonomiye sonra da küçülmeye gidecekler (Beyin göçü alabilenler ayakta kalmaya devam eder)
Bizim de doğru yatırımlar yapıp, katma değeri yüksek teknoloji üreten dev global şirketler kurmamız lazım. Bu yönde eksiğimiz hala çok fazla.
Kimse artık çok cocuk yapmıyor (afrika hariç) o yüzden dünya nüfüsu giderek azalacak, yaşlı nüfüsü sürekli artacak sonunda ya korona gibi virüsle mi olur nüfüsde azalma olacak bu da dünyanın ekonomik olarak küçülmesine belki 1929 buhranı gibi bir krize girecek. İnşallah bu süreçte Türkiye artık şu gelişmekte olan ülkeler sınıfından çıkıp gelişmiş ülkeler sınıfına girer de bir süreliğine mutlu yıllar görürüz aksi takdirde uzun vade de bugunleri de ararız. Muhtemelen biz görmeyiz ama çocuklarımız için (bizim de emekliliğimiz için) çok kötü bir dünya olacağını düşünüyorum....
, 12 saat önce
meraklivatandas
Makam aracı sayısını ve gereksiz teşkilatları lağvedip kamuda kalıcı harcama kısıtlaması ile memur emeklisine bir miktar iyileştirme yapabilir hocam. Hani böyle bir ihtimal de var, lakin görünen o ki israf düzeni değişmesi artık kimsenin aklına bile gelmiyor.