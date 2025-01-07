Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 03:30
Emekli Yönetici Memur'un maaşı Asgar Ücret Altında kaldı, ne düşünüyorsunuz?

Bu şekilde %11 ile mümkün değil bu zamlar ile boğuşmak geçinmek...neden zam hesaplama yöntemi son 2 senedir degisti?

Belki aramizda hesaplama yonteminin degistigini bilen bile yok 2 yildir.


Yönetici42
Aday Memur
07 Ocak 2025 03:34

Eskiden 6 aylık enflasyon rakamlarına toplu söz. Rakami eklenir zam oyle ortaya çıkardı...şimdi sank


genegel
Genel Müdür
07 Ocak 2025 03:41

Bunlar daha iyi günlerimiz, 2024'e kıyasla daha sancılı geçecek, muhtemeln 2026 da biraz toparlanmaya başlarız ama 2027 ve sonrasında belki memur/işçiler için düzenlemeler çıkarılır.

Ama emekliler için her yıl daha da kötü geçecek. ülkede Her 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Bu kadar yüksek sayıda emekli varken ya emekliye daha az verirsiniz ki çalışanlarınıza çok veresiniz ya da emeklilik yaşını yine yükselteceksiniz ki emekli sayısı düşsün. O yüzden herkese nacizane tavsiyem, emekli olana kadar ne biriktirebilirseniz biriktirin....


meraklivatandas
Aday Memur
07 Ocak 2025 03:54

Makam aracı sayısını ve gereksiz teşkilatları lağvedip kamuda kalıcı harcama kısıtlaması ile memur emeklisine bir miktar iyileştirme yapabilir hocam. Hani böyle bir ihtimal de var, lakin görünen o ki israf düzeni değişmesi artık kimsenin aklına bile gelmiyor.

genegel, 12 saat önce

Bunlar daha iyi günlerimiz, 2024'e kıyasla daha sancılı geçecek, muhtemeln 2026 da biraz toparlanmaya başlarız ama 2027 ve sonrasında belki memur/işçiler için düzenlemeler çıkarılır.

Ama emekliler için her yıl daha da kötü geçecek. ülkede Her 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Bu kadar yüksek sayıda emekli varken ya emekliye daha az verirsiniz ki çalışanlarınıza çok veresiniz ya da emeklilik yaşını yine yükselteceksiniz ki emekli sayısı düşsün. O yüzden herkese nacizane tavsiyem, emekli olana kadar ne biriktirebilirseniz biriktirin....


genegel
Genel Müdür
07 Ocak 2025 04:15

Hocam, kamunun israf yapmaması gerekiyor zaten. Ama herşey 4 4lük de olsa, bir ülkede çalışan sayısı kadar emekli varsa o ülke bir süre sonra tökezler. EYT nedeniyle sisteme bir anda 5 milyon emekli girdi. 12-13m civarında olan emekli sayısı 17-18m sayısına geldi, çalışan sayısı ise 30-35m civarında. Hükümet de bunu görüyor, bu nedenle özellikle kadınları ve istihdamı çalışan sayısını artırmaya çalışıyor. Ama bu sistem uzun süre verimli çalışmaz. Bakın Avrupayı önümüzdeki yıllar ömrümüz yeterse göreceğiz, çoğu durağan ekonomiye sonra da küçülmeye gidecekler (Beyin göçü alabilenler ayakta kalmaya devam eder)

Bizim de doğru yatırımlar yapıp, katma değeri yüksek teknoloji üreten dev global şirketler kurmamız lazım. Bu yönde eksiğimiz hala çok fazla.

Kimse artık çok cocuk yapmıyor (afrika hariç) o yüzden dünya nüfüsu giderek azalacak, yaşlı nüfüsü sürekli artacak sonunda ya korona gibi virüsle mi olur nüfüsde azalma olacak bu da dünyanın ekonomik olarak küçülmesine belki 1929 buhranı gibi bir krize girecek. İnşallah bu süreçte Türkiye artık şu gelişmekte olan ülkeler sınıfından çıkıp gelişmiş ülkeler sınıfına girer de bir süreliğine mutlu yıllar görürüz aksi takdirde uzun vade de bugunleri de ararız. Muhtemelen biz görmeyiz ama çocuklarımız için (bizim de emekliliğimiz için) çok kötü bir dünya olacağını düşünüyorum....

meraklivatandas, 12 saat önce

Makam aracı sayısını ve gereksiz teşkilatları lağvedip kamuda kalıcı harcama kısıtlaması ile memur emeklisine bir miktar iyileştirme yapabilir hocam. Hani böyle bir ihtimal de var, lakin görünen o ki israf düzeni değişmesi artık kimsenin aklına bile gelmiyor.


cetek
Şube Müdürü
07 Ocak 2025 07:31

Sadece üç harfle cevap vereceğim. E Y T

Bu günlerin geleceğini söylemiştik hep.


Kalet
Daire Başkanı
07 Ocak 2025 08:01

Sarı öküzü vermeyeceğdik.

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