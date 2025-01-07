KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 05:37
ÖSYM İPTAL EDİLEN SORULARDAN SONRA
Arkadaşlar İptal edilen sorulardan sonra bir puanım net olarak düştü Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. 79,13 ten 78.10 a düştü ilk merkezi atama 83 e kadar düştü yorumlarınızı bekliyorum

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