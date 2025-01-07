Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Ocak 2025 08:22
Yüksek Lisans Bitiren Biri?

Türkçe Öğretmenliği ve Kamu Yönetimi Lisans Mezunuyum. Eğitim Yönetimi ABD alanında tezli yüksek lisans yapıyorum. Acaba öğretim elemanı olabilir miyim, şartları nedir, ne yapmam gerek, öneriniz nedir?

Çok Yazılan Konular

TÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem Başvuruları2024 Ekim DoçentlikMyo hoca normuTÜBİTAK 2214/A Programında İzin DurumuDoçentlik Kriterinde KİTAPAkademik zamTÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu BELÇİKA

Sözlük

herkesi kendin gibi sanmak 1 tebessüm 1 yazarların gözünde türkiye 5 White flag 1 pazar akşamı 2 kombiyi yakmıyor diye komşuya dava açmak 3 gün gelir devran döner tavuk döner et döner 1 Depreme hazırlıklı olun 1 yerden bitme 1 bilim 1

Son Haberler

Benzinden sonra: Motorine zam geliyorMobil bankacılık havuzu büyüyorEczacıbaşı'ndan Sanipak açılımı'Aura' ile aramada 42 kilo uyuşturucu ele geçirildiYenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme! Kan donduran talimat fezlekede

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi