Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 09:30
Öğretmen olan eşin memleketine atama talebi

Arkadaşlar merhaba. Atama yer değiştirme yönetmeliğine baktım ama bununla ilgili bir ibare göremedim. Polis Memuru eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu yere tayine gidebiliyor mu? (Eş polis memuru değil-Öğretmen) sanki bir ara bununla ilgili bir konu olmuştu bölge sistemi konuşulurken. Bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim. İyi forumlar.

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