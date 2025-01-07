Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 10:11
2025 zamları

-MEMURA % 11,54

- Bankalar farklı bankalara yönelik gerçekleştirilen EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yaptı

-Bugünden itibaren benzinde yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorinde de 0,98 TL zam bekleniyor.

- doğalgaz hizmetleriyle ilgili bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam yapılacak.

-Ankara, İzmir, Bolu, Aydın ve Bursa'da ekmek fiyatlarına %25 zam geldi.

-2025 kira zam oranı yüzde 58,51

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