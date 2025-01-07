Kira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi

Herkese merhaba arkadaşlar.

Ben kirada oturuyorum ve kira ödemem her ayın 15'inde. Bu ay yani ocak ayında Tüfe oranında kiraya zam yaptı ev sahibi. Buraya kadar sorun yok.

Ancak benden 1-15 ocak arasındaki farkı da talep ediyor ev sahibi. (memur maaşlarındaki enflasyon farkı gibi). Konuyu çok araştırdım ama emsal bir karar yada konu bulamadım. Bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa çok sevinirim.

Şimdiden teşekkürler.