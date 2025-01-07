Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ocak 2025 10:40
Ek mal bildirimi yapmadım

İki sene önce bir arsa satın almıştık eşimin uzerine ben mal bildirimi yapmadım ben memurum eşim değil.

Şimdi bildirsem sorun olur mu


2ven
Şef
07 Ocak 2025 10:52

sorun olmaz


Alex10alec
Şube Müdürü
07 Ocak 2025 11:37

Seni meslekten ihraç ederler şaka şaka hiçbir şey olmaz millet dünyayı götürüyor birşey olmuyor aldığın arda ile hiçbirşey olmaz

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