Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ocak 2025 10:46
İllerarası tayinle geldikten sonra hemen becayiş yapabilir miyim?

İllerarası tayinle geldikten sonra hemen becayiş yapabilir miyim? Becayiş yapacağım kişi ile aynı ildeyim ve her ikimizde kadroluyuz.


richierich1
Aday Memur
07 Ocak 2025 11:01

2 sene beklemek zorundasın


tpn
Şube Müdürü
07 Ocak 2025 11:09

acaba nerede yazıyor bilgi alabilir miyim?

richierich1, 1 saat önce

2 sene beklemek zorundasın

Toplam 2 mesaj

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