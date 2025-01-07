Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 11:26
Teknisyenlikten mühendisliğe geçerkenki derece/kademe değişimi

Öncelikle tüm memurlara iyi forumlar,

Teknik kadroda teknisyen olarak kamuya atandım, daha sonra mühendislik bitirdim ve derecem 7/1'e düştü. mühendis olmadan önceki çalıştığım yıllar sayılmamış oldu. 7/1'den 4 senelik derece/kademe daha düşmesi gerekmez miydi?

Yani kısaca kamuya yeni atanan bir mühendis ile kamuda 4 sene teknisyen olarak görev yapıp mühendis olan birinin hiçbir farkı olmuyor mu?

Doğrusunu bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Temenni mi duyum mu ??Maaş hacziMemura refah payı verilmeliRefah pay oranı %3.5-8. 5 arasıMaaş artışı bekleyenlerRefah Payı verirler mi ?Yıllık enflasyon %44,4 Memur zammı %332025 Temmuz zammı.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !

Sözlük

bir yazarın açtığı bütün konulara yazmak 3 bi sus ya 3 yerden bitme 1 ninova 2 yazarların gözünde türkiye 5 şu anda dinlenen şarkı 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 1 kombiyi yakmıyor diye komşuya dava açmak 3 sonunda bu da oldu 4 günaydın sözlük 2

Son Haberler

Bu üniversiteye tasarruf tedbirleri uygulanmıyor mu?Vedat Milor'un Kent Lokantası ziyareti tartışılıyorÖzel okulda fahiş zamma emsal karar: İtiraz reddedildiAK Parti'de 47 il yönetimi belli oldu3 terör şüphelisi yakalandı... Yunanistan sınırında operasyon!

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi