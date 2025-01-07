Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 11:37
Tek çözüm grev

Bildiğiniz gibi hükümet biz memurları sevmiyor.Onlar torpilli taşerondan kadroyu geçenleri seviyorlar.Bizler yol, yemek ücretimizi bile cepten ödüyoruz.Hükümetin güdümünde memursen ve kamusen olduğu müddetçe bu masallar daha devam eder.Hala bunlardan istifa edilmediği müddetçe böyle devam ederiz.Tek çözüm grev ama bu sendikalar bu kararı alamaz o irade onlarda yok.O yüzden bu adaletsiz düzen devam edecek.Kamu işçileri bizlerle alay ediyor ne diyelim bu ülke bunu hak ediyor.Emeğiyle bir yerlere gelmenin tek suç olduğu ülke.


musa1992
Şef
07 Ocak 2025 11:39

Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde hiç bütçeye bakılmayacak en kötü ihtimal %20 zam ve bir sürü hak alacaklar.Asli personel olan memur ise yardımcı personelin altında ezilmeye devam edecek.Hala bu zoruna gitmeyen varsa memursen ve kamusende kalabilir.Bu sendikalara üye olanlarda ağlamasın hak ettiniz .


debug
Genel Müdür
07 Ocak 2025 12:04

Yahu adam hakkıyla okuyup sınava girmiş kazanmış kişilere mı fazla maaş verir. Yoksa torpille taşerondan devlet dairesine girmiş tekrar torpille kadro almış kendi elemanlarına mı fazla maaş verir? Yapmayın arkadaşlar :)

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