Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


07 Ocak 2025 11:39
Askerlikte Ayrım

Aöf önlisans mezunuyum askere gidince aöf örgün ayrımı var mı? Teşekkürler

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