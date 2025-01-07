Hatalı Talep Edilen Doçentlik Kadrosu

Doçentlik kadrom üniversitedeki bir memurun hatası yüzünden YÖK'ten yanlış talep edildi. Üniversitede konuyla ilgili kişiler yanlışlığı düzeltmek için gerekli adımları atmak yerine yanlışın üstünü kapatmaya çalıştıkları için hata düzeltilemedi. Kadronun yanlış talep edildiğini Aralık sonunda kadro ilanları resmi gazetede yayınlanınca fark ettim. İlgili kişiler beni YÖK'ün kadromu onaylamadığına ikna etmeye çalıştılar. En sonunda hata yapıldığını kabul ettiler ve düzeltmek için girişimde bulundular ama bu arada 2024 bitmiş oldu. Yıl bittiği için hata YÖK'ten düzeltilemedi. Ben de yeni kadrolar açılana kadar dr. öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmek zorundayım. Maddi olarak zarara uğratıldığım gibi manevi olarak da yıpratıldım.

Üniversiteye dilekçe yazdım. Cevap süresi bittiğinde dava açacağım.

Böyle ya da benzer bir olay başına gelen var mı? Varsa Tecrübelerini paylaşmalarını rica ediyorum.