Kredi ve mal bildirimi

Bir keresinde başka bir memurun müfettişteki dosyasında tanık olarak giren bir arkadaş şüpheli olarak çıkmıştı. Aldığı kredileri mal bildirimde bulunmamış müfettiş ayrı bir dosya onu açıp öpmüştü. Ben şaşırmıştım. Şimdi Bu olayı tam hatırlamadığım için sizlere sorayım, aldığımız çektiğimiz kredilerin tamamınımı bildirmek zorunda yız?

Maaşım 5 katı olan kredi miktarı 1 yıl içerisinde parça parça aldığım kredilerin toplamı mı oluyor bunu mu bildirmek zorundayız,

Yoksa tek seferde çektiğimiz maaşın 5 katı olan krediyimi sadece bildiririz?