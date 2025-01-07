KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 12:02
KPSS 2025-2026 Çalışma Grubu

Merhaba,

KPSS 2026 için şimdiden çalışmaya başladım. 2025 veya 2026 için hazırlananlar varsa aktif bir telegram çalışma grubu arıyorum, özelden davet atarsanız sevinirim.

Bu arada youtube kanalımda günlük güncel bilgiler soru paylaşımları yapıyorum,

ilgilenenler için link paylaşamıyorum yasak ama youtube kanal adı : bilgi bse

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