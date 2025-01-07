Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 12:17
Sendikadan kopamayanlar.

Kıymetli arkadaşlar, sendikanın bir şekilde kaymağını yiyip boş gezilere katılarak kendini tatmn eden ve hülle atamalar ile sınavsız üst görevlere yükselen uyanık vatandaşların baskısı ile birşekilde sendikalara üye oldunuz bunu anlıyorum. Ama ayda sadece bir dürüm ekmek parası 390 tl getirisi olan bu sendikalarda kaldıkça bu adamlar sadece twit atmaktan başka hiçbir şey yapmayacak neden anlamıyorsunuz ? İstifa etmek için bir dilekçe doldurup mutemetinize vereceksiniz başka birşeye gerek yok tek kaybınız 390 tl bundan mı korkuyorsunuz ? 2 büyük sendika başkanı halen aylık üye sayılarının arttığını paylaştıkça aklımı sorguluyorum insanlar delirdi mi diye sizin kendinize saygınız yok mu bir istifa etmek bu kadar zor mudur ? M sendikaso K sendikası önemli değil hangisi olursa olsun verin istifanızı hayatınızda bir kere hür iradenizle bir iş yapın yahu tepkinizi koyun buralarda yzacağınıza bir adım atın artık bakın neler oluyor.


xyzs
Şef
07 Ocak 2025 12:30

Yani insanlara soruyorsun 390 TL mi yoksa onurun mu? Diye. Tercih onlara ait. Saygı duyuyorum.

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