Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


07 Ocak 2025 12:28
2024/2 Merkezi Atama (399 KİT)

Merhaba dostlarım 2024/2 Merkezi atamadan Adana Ceyhan Tarım işletmeleri genel müdürlüğü (TİGEM)'e atandim. Acemi olmakla beraber yanlış tercih yaptığımı düşünüyorum. Çalışma Saatleri Cumartesi Mesaisi vs vs. çok bir memur hayatı değil gibi.

Benim Sorums Şu; TİGEM 399'a tabi KİT, Ben Mevcut Puanim ile TİGEM'de çalışıyorken Açıktan bakanlık tekniker alımlarına başvurabiliyor muyum, Kazanırsam Buradan istifa edip oraya başlamayı düşünüyorum.

Ek olarak TİGEM ile bilginiz varsa paylaşmanızı rica ediyorum.


Adanam001
Aday Memur
07 Ocak 2025 12:59
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OguzK1
07 Ocak 2025 13:50

Guncell

Toplam 2 mesaj

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