Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 12:30
engelli calisan haklari
engelli ile ise girmek

Numancan
Aday Memur
07 Ocak 2025 12:33
engelli kadrosunda yarı özel yarı kurumsal bir şirkette çalışıyorum fakat SGK meslek kodumda 411.03 yani büro memuru genel ibrazi bulunuyor fakat ofis işi yapmıyorum ağır işte calisiyorum işe başlarken Servis departmaninda destek sorumlusu olarak işe başladım ve prim sistemi olan bir kurumda sadece ben faydalanamiyorum ve şirketin bazı haklarından mahrumum ne yapmam gerekir haklarımı almam için..?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım ve Orman Bakanlığı rapor hakkındaÜniversitede Tayin İsteme HakkıEKPSS tercihengelli calisan haklari

Sözlük

f16 gökçen 3 Dost kaybetmenin yolları 2 su kasidesi 2 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 gassal 1 herkesi kendin gibi sanmak 1 daylak 1 bir yazarın açtığı konuların hiç birine yazmamak 8 bilim 1 editörlerin radyoculuğa merak salması 4

Son Haberler

DEM Parti ikinci İmralı başvurusu için tarih verdiMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yapmamız gereken en ivedi konuEn düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildiFETÖ'de koltuk kavgası: Örgüt içinde büyük çatlak!Suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli gözaltında

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi