engelli calisan haklari

engelli kadrosunda yarı özel yarı kurumsal bir şirkette çalışıyorum fakat SGK meslek kodumda 411.03 yani büro memuru genel ibrazi bulunuyor fakat ofis işi yapmıyorum ağır işte calisiyorum işe başlarken Servis departmaninda destek sorumlusu olarak işe başladım ve prim sistemi olan bir kurumda sadece ben faydalanamiyorum ve şirketin bazı haklarından mahrumum ne yapmam gerekir haklarımı almam için..?

engelli kadrosunda yarı özel yarı kurumsal bir şirkette çalışıyorum fakat SGK meslek kodumda 411.03 yani büro memuru genel ibrazi bulunuyor fakat ofis işi yapmıyorum ağır işte calisiyorum işe başlarken Servis departmaninda destek sorumlusu olarak işe başladım ve prim sistemi olan bir kurumda sadece ben faydalanamiyorum ve şirketin bazı haklarından mahrumum ne yapmam gerekir haklarımı almam için..?