Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ocak 2025 12:39
2025 Aile yılı

2025 aile yılı ilan edilmiş. 3+1 sisteminin değiştirilme olasılığı var mı sizce ? Aile yapısının korunmasından bahsediyorlarsa 4 yıl eşleri ayrı bırakmamaları gerekiyor. Elimizden aldıkları 1 yılda yer değiştirme hakkımızı geri versinler artık


Peyami.safa81
Aday Memur
07 Ocak 2025 12:50

Emekli yılı ilan edildi emeklilerin başına gelmeyen kalmadı aile yılı ilan edilince aileler için olumlu bir şey mi yapacaklar sanıyorsunuz. Aileler hepten dağılmazsa iyidir.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
07 Ocak 2025 12:50

Olur başka istek ?


R. Netsk
Aday Memur
07 Ocak 2025 12:58

aileler dağılmaz inşallah.

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