Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 12:41
Aile Yılı 2025

2025 aile yılı ilan edilmiş. 3+1 sisteminin değiştirilme olasılığı var mı sizce ? Aile yapısının korunmasından bahsediyorlarsa 4 yıl eşleri ayrı bırakmamaları gerekiyor. Elimizden aldıkları 1 yılda yer değiştirme hakkımızı geri versinler artık


rölöveci
07 Ocak 2025 13:30

bu durumdan muzdarip binlerce kişi var. bu konunun gündeme gelmesi birlik olunması gerekiyor. bu 3+1 sisteminin değişip 1+1 e evrilmesi yönünde adım atan kamu birliği konfedarasyonu var. ayrıca instagramda 3+1 sorunu diye bir hesap bile var. dün aile bakanının istagramda aile yılı ile ilgili paylaşımının altına onlarca kişi yorum yaptı ama bu sayılar yetersiz. Hep birlikte şunu demeliyiz. Güçlü bir aile için EŞ DURUMU şarttır yoksa 4 yıl ertelenen çocuklar ile insanlar bi yerdenbir yaştan sonra tek çocukta kalır.

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