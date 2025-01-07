Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ocak 2025 12:43
Milli Eğitim Bakanlığında Sözleşmeli Personelin İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilmemesi.

Öncelikle merhaba Değerli Arkadaşlar.

Ben Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan sözleşmeli bir büro personeliyim ve 3 ocak itibariyle İş güvenliği uzmanı oldum.

Bulunduğum ilin İl milli eğitim müdürlüğüne gittiğimde M.E.B'e bağlı sözleşmeli personellerin iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilemediğini söylendi fakat farklı bir ilin iş güvenliği koordinatörüyle görüştüğümde görevlendirilebileceğimi söyledi.

Bu konuyla ilgili bilgisi olan bir arkadaşımız var mı yardımlarınıza ihtiyaç duyuyorum teşekkürlerimle.

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