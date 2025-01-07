KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 13:09
Milli Saraylar Genel Bilgi -2025 Ocak Mülakat Büro Personeli

Kıymetli arkadaşlar 2 sorum olacak :

1) Milli Saraylar , büro personeli hakkında tecrübeli bilgili olanlar yazabilir mi ? 2025 yılında şartları nedir kurumun lojman,maaş,servis,yemek vs...

2) Büro personeli mülakatında ne sorarlar ? Torpil dönüyor mu mülakatta vs..

Teşekkürler...

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