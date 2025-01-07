Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ocak 2025 13:16
Ocak ayı eflasyon

Herkes doğal olarak gergin .11.54 oran herkeste hayal kırıklığı oluşturdu. Geçen sene Ocak enflasyon 6.70 gelmişti bu senede her şeye zam geldi ve devam ediyor.Yapabildigimiz tek şeyi yapalim:) Benim tahminim 4.50 tahminleri alalim.


debug
Genel Müdür
07 Ocak 2025 13:33

%4,08


seyay
Müsteşar Yardımcısı
07 Ocak 2025 13:42

yav hele bi dur mahmut yav

Toplam 2 mesaj

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