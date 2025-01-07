KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 13:21
ibf
81.13 e son atama da olsa gelme ihtimali var mı?

Ferit İlker Kelleci
Aday Memur
07 Ocak 2025 13:35

Bence var.


enginar123
Aday Memur
07 Ocak 2025 13:48

yaptıgım istatistiksel analizlere göre geçmiş (6 yılın verileriyle yaptım) 77-78 e kadar yolu var. alımlar artmasa bile.

ha bir anda bir kurum fazla alım yaparsa 75 görebilir.

ama insan yine de güvenemiyor.

analizi sadece işletme max-min yerleşme puanları, kadro sayısı, ve alımlara başvuran aday sayılarıyla yaptım.

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