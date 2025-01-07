Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


07 Ocak 2025 13:41
Aile Yılında Eş Durumu Tayin Hakkımızı Alalım

Merhaba arkadaşlar,

2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Ancak bizler hala eş durumu tayini konusunda 3+1 sistemi yüzünden sorun yaşamaktayız.

Aile bağlarının kuvvetlendirilmesi için eşlerin birbirlerinden uzakta farklı şehirlerde yaşamaması gerekiyor. Uzun süre birbirinden ayrı kalan eşler genellikle yeni çocuk düşünmüyor ya da çocuk bakımında büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum doğurganlık hızının daha da düşmesine neden oluyor.

Sözleşmeli personel olarak yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesi adına sesimizi CİMER aracılığıyla duyurmanın faydalı olacağını düşünüyorum. 'Aile Yılı' temalı eşi özelde ya da kamuda çalışan ayırt etmeksizin 3+1 sisteminin aile yararına düzenlemesiyle ilgili bir CİMER yazısı hazırlayalım.

Bu konuda ne kadar çok kişi yazabilirse o kadar sesimizi duyurabileceğimiz için desteklerinizi bekliyorum.

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