Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 13:43
emekli ikramiye yolluk maaş Hk.
arkadaşlar sene başında emekli olup ta ikramiye yolluk alan oldu mu? ortalama bu işlemler ne kadar sürüyor. maaş Şubat 1. mi yatiyor bilgisi olan aydınlatırsa seviniirm.

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