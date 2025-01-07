Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 13:43
Emekli ikramiyesi, yolluk ve maaş bilgisi

arkadaşlar sene başında emekli olup ta ikramiye yolluk alan oldu mu? ortalama bu işlemler ne kadar sürüyor. maaş Şubat 1. mi yatiyor bilgisi olan aydınlatırsa seviniirm.

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