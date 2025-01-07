Dış görev harcırahı /yolluk

bir günlük harcırah 400 idi şuan güncellemeyle ne kadar oldu acaba bilgisi olan var mı? not: memur zammına göre artmıyor diye biliyorum.

bir günlük harcırah 400 idi şuan güncellemeyle ne kadar oldu acaba bilgisi olan var mı? not: memur zammına göre artmıyor diye biliyorum.