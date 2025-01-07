Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 13:45
Dış görev harcırahı /yolluk
bir günlük harcırah 400 idi şuan güncellemeyle ne kadar oldu acaba bilgisi olan var mı? not: memur zammına göre artmıyor diye biliyorum.

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıRefah payı verilir mi?Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAidiyet duygusu2025 banka promosyonuRefah payı verilmediAtama hazırlığı gelen şark illerimizEgm fetö idari soruşturma

Sözlük

yaprak sarması 1 sonunda bu da oldu 2 güne bir atasözü bırak 1 herkesi kendin gibi sanmak 1 hayal gücünü zorlamak 1 küstah tavırlar 1 hoşça bak zatına 1 Yürüyen zatüre 2 ölen bir daha ölemez 2 pazar akşamı 2

Son Haberler

DEM Parti ikinci İmralı başvurusu için tarih verdiMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yapmamız gereken en ivedi konuEn düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildiFETÖ'de koltuk kavgası: Örgüt içinde büyük çatlak!Suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli gözaltında

Editörün Seçimi

Memur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Refah payı için adım atılmalıMaaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisi