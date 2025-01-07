Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ocak 2025 13:45
Harcırah ücret artış oranı

bir günlük harcırah 400 idi şuan güncellemeyle ne kadar oldu acaba bilgisi olan var mı? not: memur zammına göre artmıyor diye biliyorum.

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